Mit der vollständigen Integration des deutschen Unternehmens Energiereform in Lambda Wärmepumpen wächst die Tiroler Unternehmensgruppe. Energiereform vermittelt deutschlandweit Fachhandwerker*innen zur Wärmepumpeninstallation, liefert über diese auch Geräte und unterstützt bei der Inbetriebnahme, Fernwartung und Anlagenkonzeption.

Durch die Integration entsteht ein erweitertes Zentrallager im hessischen Hünfeld, das eine schnellere Produkt- und Ersatzteilverfügbarkeit gewährleistet. Clemens Hill bleibt weiterhin Geschäftsführer von Energiereform und übernimmt die operative Leitung bis auf weiteres unter dem etablierten Namen. Auch bestehende Verträge, Ansprechpartner*innen und Prozesse sollen unverändert bleiben, wie Lambda informiert.

Energiereform ist ein Vertriebs- und Servicepartner für Wärmepumpenlösungen in Deutschland, durch die Eingliederung in die Lambda-Gruppe entsteht ein neues Kraftpaket am Wärmepumpenmarkt. „Die Integration von Energiereform ermöglicht es uns, unsere technologischen Innovationen noch schneller zum Kunden zu bringen – mit verbesserter Logistik und kurzen Reaktionszeiten im technischen Support", freuen sich die beiden Lambda-Geschäftsführer. Florian Fuchs und Florian Entleitner.

