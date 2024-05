Laufen Österreich feiert 2024 ein besonderes Jubiläum: Vor genau 100 Jahren begann in Gmunden die industrielle Herstellung von Sanitärkeramik, basierend auf der jahrhundertelangen Tradition und Kompetenz der Region. Aus diesen Anfängen hat sich Laufen zu einem Global Player entwickelt in der Sanitärkeramikbranche entwickelt.

Seine erfolgreiche Vergangenheit feierte das Unternehmen am 25. Mai mit einem Familienfest in Gmunden, zu dem alle Mitarbeitenden und deren Familien eingeladen waren. Knapp 400 Gäste, darunter etwa 70 Kinder, nahmen an den Feierlichkeiten teil. Der offizielle Teil der Veranstaltung begann am Vormittag mit Eröffnungsworten von Stefan Krapf, Bürgermeister von Gmunden, sowie Christian Schäfer, Vorstand von Laufen Austria.