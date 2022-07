Die Bundesinnung der Sanitär-, Heizungs- und Lüftungstechniker*innen hat planmäßig zur Halbzeit der Funktionsperiode einen neuen Mann an ihrer Spitze bekommen: KommR Ing. Michael Mattes hat im Juni 2022 die Führung der Bundesinnung in die Hände von Mst. Ing. Manfred Denk MBA übergeben, der von Ing. Anton Berger, Landesinnungsmeister in der Steiermark und Franz Schnöller aus Wien als Bundesinnungsmeister-Stellvertreter unterstützt wird. Denk dankte bei der Übergabe seinem Vorgänger, der seit 2008 Bundesinnungsmeister und in den Jahren 2004 bis 2014 Landesinnungsmeister in Wien war. Er betonte auch die Bedeutung der Zusammenarbeit von Bundesinnung, Landesinnungen und aller Institutionen im Sanitär- und Installationsbereich, "denn gerade die Dachmarke mit allen ihren Aktivitäten zeigt seit beinahe zehn Jahren wie fruchtbar länderübergreifende Interaktionen werden können."