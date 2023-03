Entgeltliche Einschaltung

Reflex : Servitec Mini: Effizient entgasen, Energie sparen, fördern lassen

Kalte Räume in den oberen Etagen oder lauwarmes Wasser gehören der Vergangenheit an. Mit zuverlässiger Entgasung die Heizleistung steigern und dabei bares Geld sparen! Wie das geht? Mit der Servitec Mini! Sie entzieht dem Wasser in kleinen Anlagen kontinuierlich das störende Gas und sorgt so für Wohlfühltemperaturen bei geringerem Energieverbrauch.