„Ich bin davon überzeugt, dass wir dank der kombinierten Innovationskraft von Mepa und Rehau und einem starken Vertrieb gemeinsam noch stärker auf den Märkten agieren können“, blickt der neue Geschäftsführer in die Zukunft. In seiner Funktion bei Mepa berichtet Kuncz ebenso wie Reiner Pauli und Esma Saglik direkt an Roger Schönborn, der als Leiter der Division Building Solutions bei Rehau in Personalunion auch hauptverantwortlicher Geschäftsführer bei Mepa ist.



Während Reiner Pauli als Geschäftsführer und Familienvertreter der Mepa – Pauli und Menden GmbH weiterhin Gesellschafteranteile am Rheinbreitbacher Unternehmen hält und im operativen Geschäft tätig ist, verantwortet Esma Saglik in ihrer Funktion als CFO der Division Building Solutions von Rehau bei Mepa primär den Bereich Finanzen - gemeinsam mit dem Prokuristen Waldemar Herzen.