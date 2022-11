Rehau Industries bildet das Dach für die Divisionen Building Solutions, Window Solutions, Interior Solutions und Industrial Solutions, die in ihren jeweiligen Märkten eigenständig agieren, sowie den divisionsübergreifend tätigen Services-Einheiten Rehau Services & Solutions. Davon umfasst sind etwa 12.000 Mitarbeitende an über 150 Standorten. Rehau Industries ist Teil der globalen Rehau Group, die sich auf polymerbasierte Lösungen spezialisiert hat. Mit ihren insgesamt etwa 20.000 Mitarbeitenden erwirtschaftet die Gruppe einen Jahresumsatz von über 4 Mrd. Euro.



Mepa ist ein inhabergeführtes mittelständisches Familienunternehmen aus der Sanitärtechnik mit Produktionsstätten am Firmensitz in Rheinbreitbach und Pegau (bei Leipzig). Unter der Unternehmensmarke Mepa werden Systeme zum Einbau von Bade- und Duschwannen, Vorwandsysteme für Trocken- und Nassbau sowie Sanitär-Elektronik für Waschtisch, WC und Urinal produziert und vermarktet.