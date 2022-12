Der Österreichische Biomasse-Verband, die Landwirtschaftskammer Steiermark und die BEST - Bioenergy and Sustainable Technologies veranstalten in Kooperation mit der Messe Graz vom 18.-20. Jänner 2023 die 7. Mitteleuropäische Biomassekonferenz CEBC 2023. Die mehrmals mit dem Congress Award Graz ausgezeichnete Leitveranstaltung der mitteleuropäischen Biomasseszene strahlt über Österreichs Grenzen hinaus. Mit mehr als 1.400 Teilnehmenden aus etwa 50 Nationen zählt die im Drei-Jahres-Rhythmus ausgerichtete Mitteleuropäische Biomassekonferenz zu den größten Branchenveranstaltungen weltweit. Besucher*innen der CEBC haben auch die Möglichkeit, die zeitgleich stattfindende „Häuslbauer“-Messe mit einem traditionellen Schwerpunkt auf der Energiebereitstellung im Gebäudesektor besuchen.



Als wissenschaftliche Highlights beinhaltet die 7. Mitteleuropäische Biomassekonferenz das 1. Europäische Pelletforum, Workshops der IEA-Bioenergie, Highlights der Bioenergieforschung und vieles mehr. Ein umfangreiches Exkursionsprogramm und Firmenpräsentationen in Form von Vorträgen und Informationsständen verbinden Theorie und Praxis. Das umfangreiche Rahmenprogramm bietet außerdem Raum für persönliche Vernetzung und den Genuss steirischer Schmankerl.