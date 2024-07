Seit Jahresbeginn gibt es eine neue Doppelspitze bei ATP architekten ingenieure in Innsbruck, einem der 14 Planungsstandorte der ATP-Gruppe: Die Architektin Lilo Dellantonio, seit 8 Jahren als assoziierte Partnerin Mitglied im ATP-Führungskreis, übernimmt die Geschäftsführung im Bereich Ingenieure, um gemeinsam mit Architekt Robert Kelca, Geschäftsführer im Bereich Architekten, das Büro mit mehr als 200 Mitarbeitenden zu leiten. Mit mehr als 1.700 Mitarbeitenden zählt ATP architekten ingenieure zu den größten Architekturbüros Europas.

>> Tipp der Redaktion: Alle Personalmeldungen aus der Branche finden Sie gesammelt hier , bleiben Sie auch mit unserem Newsletter immer up to date!



„In Innsbruck liegt der Ursprung der ATP-Gruppe, hier wurde das Büro 1951 gegründet. Die Entwicklung unseres Unternehmens, insbesondere des erfolgreichen Innsbrucker Standortes, aktiv mitgestalten zu können, empfinde ich als großes Privileg“, erklärt Dellantonio. Die an der Technischen Universität Innsbruck ausgebildete Architektin ist seit mehr als 20 Jahren als Projekt- und Gruppenleiterin bei ATP tätig.



Sie tritt im Zuge des Generationenübergangs in der Geschäftsführung die Nachfolge von Gerald Hulka an, der nach 17 Jahren in der Geschäftsführung den Stab nun weitergibt. „Lilo Dellantonio bringt eine unglaublich große Fachkompetenz aus ihrer Projektarbeit mit. Diese verbindet sie mit einer beeindruckenden Zielorientierung und dem Geschick, andere auf dem Weg zum Ziel mitzunehmen“, lobt Hulka seine Nachfolgerin.