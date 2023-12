Ceratizit, ein österreichischer Anbieter von Hartmetalllösungen, hat sich einen neuen Firmensitz von ATP architekten ingenieure Innsbruck planen lassen: Die integral mit BIM geplante Fabrik für Schleiferei und Werkzeugbau beherbergt neben der Produktion Lager, Logistik, Büros und Sozialräume für die über 300 Mitarbeitenden in in Breitenwang bei Reutte.



Der dreigeschossige Bau in der Dimension zweier Fußballfelder sticht mit seiner durchgängigen Holzfassade ins Auge. Holz ist auch das Material, das den gesamten Bau trägt: Das sichtbare Tragwerk aus heimischer Fichte ermöglicht die Ausnutzung des Raumes und in den massiven Verbindungen des Holzfachwerkes „hängen“ die Büros als „schwebende Holzboxen” – so konnte Platz und Material für eine

Zwischendecke eingespart werden.



Bei der Planung des Neubaus wurde außerdem Augenmerk auf Nachhaltigkeit, Energieeffizienz und Umweltverträglichkeit gelegt: Unter anderem tragen ein von ATP entworfenes Konzept zur thermischen Nutzung des vorhandenen Grundwassers und das begrünte Dach zu einem geringen Energieverbrauch bei.



