Regelungsspezialist Eazy Systems hat den eigenen Internetauftritt rundum erneuert und zeigt sein Portfolio nun auf einer neuen Website. Als Systemanbieter und eigenständige Marke für den Fachgroßhandel innerhalb der Möhlenhoff-Gruppe umfasst das Portfolio des Herstellers hauseigene Stellantriebe, Raumthermostate, Klemmleisten, Funksysteme, Elektro-Fußbodenheizung, Verteilerschränke und Heizkreisverteiler.



Die neue Unternehmens-Webseite spiegelt die Idee des „Dinge einfach (eazy) machens“ wider: In übersichtlichem Design stehen die hauseigenen Regelsysteme zum Heizen und Kühlen im Fokus. In wenigen Klicks können sich Besucher*innen über passende Lösungen direkt informieren. Damit gebe man der eigenen Kompetenz „nun auch nach außen hin ein Gesicht", freut sich Florian Seelmann, Geschäftsführer von Eazy Systems. Konstantin Papadopoulos verantwortet die Handelsvertretung des Unternehmens in Österreich.

www.eazy-systems.de