„Wenn sich die besten Installateure des Landes zusammentun, um gemeinsam mehr zu erreichen, entsteht Großes", beschreibt Patrick Lenhart, Geschäftsführer 1a-Marketingberatung. Das 1a-Handwerk – von der Beratung, dem Einsatz von nachhaltigen Technologien bis zur Ausführung – sei große Kunst. „Und ist gleichzeitig auch die Inspiration für unseren neuen, selbstbewussten Kampagnenaufritt im Jahr 2023, der die Marke 1a-Installateure und ihre Mitglieder stärker denn je in der Wahrnehmung der Öffentlichkeit etabliert“, so Patrick Lenhart. Die Kampagne wurde von der der Cayenne Marketingagentur konzipiert und umgesetzt.





Für den Frühjahrsflight wurden gemeinsam mit Epamedia für jeden 1a-Mitgliedsbetrieb österreichweit die am besten geeignetsten Plakatstellen in dessen unmittelbarem Einzugsgebiet ausgewählt. Zudem wird die Kampagne auf einigen Sonderflächen, wie etwa dem Palmershaus an der Südautobahn, Posterlights und digitalen City-Lights verstärkt. In Wien läuft die Kampagne zusätzlich auf Digilights sowie -Screens.