Der Fachkräftemangel ist ein Dauerthema mit großer Brisanz – welche Angebote bietet 1a ihren Mitgliedern, um aktiv gegenzusteuern?

Lenhart: Wir sind bereits seit Frühjahr 2022 mit einer TikTok-Kampagne am Start. Dies ist ein erster und wichtiger Testlauf im Bereich der Akquisition und wird weiter ausgebaut werden. Zudem gilt es, die bestehenden Mitarbeitende nicht aus dem Blick zu verlieren. Hier bieten wir Lehrlingsevents und eine fundierte Aus- und Weiterbildung für die gesamte Gruppe. Auch in diesem Bereich wird es zudem einige neue Ansätze geben.



Warum gelingt es Ihrer Meinung nach so schlecht, das Berufsbild Installateur*in für Jugendliche attraktiv darzustellen? Was braucht es, um das Image zu ändern?

Lenhart: Die Anzahl und Vielfalt der Berufe und Ausbildungsmöglichkeiten hat sich meiner Meinung nach in den letzten Jahrzehnten stark vergrößert. Zudem sind die Anforderungen an die Menschen in den Berufsbildern wesentlich breiter geworden. Das macht die Kommunikation schwieriger. Wir werden aber in den nächsten Jahren sicher einen großen Beitrag leisten und einen positiven Fußabdruck hinterlassen.



Ein mindestens genauso wichtiges Thema ist die weiter fortschreitende Digitalisierung – welche Angebote gibt es dazu für Ihre Mitglieder Inwieweit wollen Sie sie ausbauen?

Lenhart: Aus- und Weiterbildungsangebote in diesem Bereich werden sicherlich ein Schwerpunkt sein.



Die ERFA-Gruppen sind bei 1a eine fixe Institution – welche Themen wollen Sie bei den nächsten Meetings aufgreifen?

Lenhart: Wie der Name ERFA – Erfahrungsaustausch – schon sagt, bildet der gemeinsame Austausch auf Regionsebene das Fundament. Basierend darauf werden wir unsere Projekte und Aktivitäten für die Regionen präsentieren.



Und ganz zum Schluss: der 1a-Installateurbetrieb im Jahr 2035/2040 – wie wird er sich am Markt präsentieren? Wo liegt die Zukunft der Branche?

Lenhart: Ich kann nur für die 1a-Installateur Marketingberatung eine Prognose abgeben. Nämlich, dass die Marke „1a-Installateur“ weiter an Kraft gewinnen wird und den Mitgliedsbetrieben, angepasst an die jeweilige Rahmenbedingung, jedenfalls einen Wettbewerbsvorteil und Nutzen bringen wird.