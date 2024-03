Bei Graphisoft gibt es einen Führungswechsel: Ab sofort ist Daniel Csillag für die Gesamtgeschäftsführung des Softwareanbieters zuständig. Er folgt auf Huw Roberts, der seit 2019 an der Spitze des Unternehmens stand und dieses laut Graphisoft im gegenseitigen Einvernehmen verlässt.



„Mit seiner Branchenexpertise und langjährigen Erfahrung hat Huw Roberts in den letzten Jahren maßgeblich zum Erfolg von Graphisoft beigetragen“, bedankt sich César Flores Rodríguez, Chief Division Officer, Planning & Design and Digital Twin, der Nemetschek Group. Csillag beschreibt er als „sehr erfahrene Führungspersönlichkeit mit langjähriger Industrieexpertise", er soll das Unternehmen „in die nächste Innovations- und Wachstumsepoche" führen.



