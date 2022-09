Gilt dieser gewerkeübergreifende Ansatz nicht eher noch als Zukunftsmusik?



Hubner: Dass sie in Zukunft gemeinsam mit allen Bauprojektbeteiligten an einem digitalen Gebäudemodell arbeiten werden, mag für Handwerksbetriebe oft noch Zukunftsmusik sein. Doch im Grunde gilt: Sobald ein Betrieb die Elektroinstallation eines Einfamilienhauses digital plant und Stücklisten nahtlos an seine Kalkulationssoftware übergibt, ist dies im Grunde auch schon „BIM“. Alles Weitere liegt dann nicht mehr so fern. In Skandinavien, USA oder Niederlande ist das sogenannte „Building Information Modeling“ seit Jahren Standard. In deutschsprachigen Ländern schreitet die Verbreitung mit großen Schritten voran. DDScad ist Open-BIM-fähig und somit kompatibel mit vielen anderen Software-Lösungen. Daher können Handwerker*innen sich mit dieser Software flexibel und ohne Einschränkung an unterschiedlichsten BIM-Projekten beteiligen.