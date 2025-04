Der Gebäudemanagement-Softwareanbieter Planon verstärkt sein Führungsteam im Geschäftsbereich EMEA Facilities Central Europe: Mit Christopher Brennan zeichnet ab sofort ein IT- und Sales-Experte als Geschäftsführer Facilities für die Leitung des Geschäfts und die Entwicklung des Partnernetzwerks in Deutschland, Österreich und der gesamten Schweiz verantwortlich.

Vor seinem Wechsel zu Planon war Brennan in leitender und beratender Stellung bei einer Reihe von Unternehmen aus der IT- und Cybersecurity-Branche tätig. In den vergangenen 18 Jahren lag sein Fokus dabei vorrangig auf der Betreuung von Unternehmen in der Post-Startup-Phase, die er beim erfolgreichen Ausbau ihres Business und bei der Expansion in Wachstumsmärkte wie SaaS, IoT und AI-Security unterstützte. Zudem bekleidete der langjährige Wahlmünchner verantwortliche Positionen bei weltweit tätigen Unternehmen wie BP Oil, IBM, Microsoft, Adobe und McAfee.

