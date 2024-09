Das größte Sicherheitsrisiko ist in jedem Unternehmen der Mensch: Mitarbeitende, die in Mails auf verseuchte Anhänge klicken; Passwörter, die für sämtliche Anwendungen im Unternehmen gleich sind, auf Post-its am Schreibtisch kleben und nie geändert werden; Handlungsanweisungen, bei denen nicht geprüft wird, ob sie tatsächlich von der Person stammen, von der sie angeblich kommen. Hier hat sich der „Zero Trust“-Ansatz bewährt: „Ich traue niemandem, außer er beweist mir, dass er es ist“, so fasst Schwondra diesen Ansatz zusammen. So traurig das auch scheinen mag, in Zeiten von Deep Fakes und KI-generierter Stimmimitation wird sich das institutionalisierte Misstrauen als Überlebensgarantie für Unternehmen erweisen.