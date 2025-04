Das Center for Energy am Austrian Institute of Technology (AIT) ist seit Jahresbeginn unter neuer Leitung. Friederich Kupzog (45) zeichnet in der neuen Position für die strategische und ökonomische Entwicklung des größten Centers mit rund 300 Mitarbeitenden verantwortlich. Kupzog setzte sich im Rahmen einer internationalen Ausschreibung gegen zahlreiche hoch qualifizierte nationale und internationale Persönlichkeiten als bestqualifizierter Bewerber durch, wie das AIT informiert. Er ist bereits seit zwölf Jahren im Center for Energy tätig und leitete zuletzt die Abteilung „Power and Renewable Gas Systems.“

Als Head of Center for Energy wird Kupzog die Forschung und Entwicklung in den Bereichen Energieversorgungssysteme, Sektorkopplung, industrielle Prozesse, Stadtplanung sowie digitale Transformation und künstliche Intelligenz in der Energie weiter vorantreiben. Der gebürtige Deutsche studierte Elektrotechnik und Informationstechnik an der RWTH Aachen und promovierte an der TU Wien im Bereich Smart Grids.

2012 begann seine Laufbahn als Senior Scientist im Center for Energy, gefolgt von den Positionen als Thematic Coordinator und Leiter der Competence Unit „Power and Renewable Gas Systems“, wo er Beiträge zu innovativen Energielösungen leistete. Zu seinen Forschungsschwerpunkten zählen die Digitalisierung von Energiesystemen und die Entwicklung von Verifikationsmethoden für vernetzte Smart-Grid-Technologien. Er gilt als einer der Pioniere der Entwicklung von Smart Grids und bringt seine Expertise in nationalen und internationalen Gremien und Netzwerken ein.