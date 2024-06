Das gemeinsame PhD-Programm "HEAPNOSYS" (HEAt Pumps as the driver of iNtelligent energy SYStems) konzentriert sich auf Innovationen im Bereich der Gebäudeheizung und -kühlung in dicht besiedelten städtischen Gebieten. Das Programm stützt sich auf zwei Säulen: die Entwicklung und Erprobung von prototypischen Wärmepumpensystemen sowie die Entwicklung digitaler Zwillinge für Wärmepumpen. Erklärtes Ziel ist es, Fachkräfte in Zukunft bei der sicheren, effizienten und fehlerfreien Installation, dem Betrieb und der Wartung von Wärmepumpensystemen unterstützen.

Thomas Fleckl, Leiter für thermische Energiesysteme am AIT Austrian Institute of Technology betont: „Der Einsatz von Wärmepumpen zur Deckung des Wärmebedarfs in dicht besiedelten städtischen Gebieten erfordert einen hohen Forschungsaufwand. Die Kombination aus theoretischem Wissen und praktischer Erfahrung macht dieses PhD-Programm einzigartig." Absolvent*innen würden so den Wandel im Bereich der Gebäudeheizung und -kühlung vorantreiben.