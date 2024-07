Seit 1. Juli hat Oliver Berghof die Marketingleitung des Armaturen- und Sanitärlösungsanbieters Schell inne. Berghof ist bereits seit 15 Jahren für Schell tätig, in den vergangenen Jahren als stellvertretender Marketingleiter. Vor seiner Zeit bei Schell sammelte Berghof rund zehn Jahre Erfahrung in verschiedenen Kommunikations- und Digitalagenturen und bringt damit umfassende Expertise im Marketingbereich mit. „Mein Ziel ist es, unsere starke Marke Schell zukunftsorientiert, kundenzentriert und nachhaltig weiterzuentwickeln“, so Berghof zu seiner neuen Aufgabe.

Er tritt die Nachfolge von Jens Gebers an, der nach 17 Jahren bei Schell mit Ende Juli in den Ruhe-stand gehen wird. „Wir freuen uns, dass wir mit Oliver Berghof einen erfahrenen und kompetenten Nachfolger aus den eigenen Reihen gewinnen konnten“, so Andrea Bußmann, Geschäftsführerin Marketing, Vertrieb und Produktmanagement. „Olivers langjährige Erfahrung und seine umfangreichen Kenntnisse werden dazu beitragen, unser Unternehmen weiter zu stärken und unsere führende Position im internationalen Markt auszubauen.“