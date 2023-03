Markus Riedl hat sein Mandat als Obmann des VIZ - Verband der Installations-Zulieferindustrie in der zweiten Hälfte seiner zweiten Funktionsperiode überraschend zurückgelegt. Notwendig wurde dieser Schritt durch seinen Wechsel von Hutterer & Lechner zu Frauenthal. Frauenthal ist kein VIZ-Mitglied, Riedl sieht darin eine Unvereinbarkeit mit dem Mandat des Obmanns.



Sein bisheriger Stellvertreter Alexander Sollböck übernimmt das Mandat ab 8. März 2023. Durch die enge Zusammenarbeit im Vorstand rechnet der Verband mit einer reibungslosen Übergabe. Neu im Vorstand ist Markus Diesenberger als zweiter Stellvertreter. Er freue sich über die neue Aufgabe im Verein und das ihm entgegengebrachte Vertrauen, wie der VIZ informiert. Der Verband bedankt sich an dieser Stelle bei Markus Riedl für die hervorragende Zusammenarbeit und die geleistete Arbeit. Unter seiner Leitung wurde der virtuelle Trendkongress als Datenupdate zum physischen Trendkongress eingeführt und die in Kürze startenden VIZ-Infodays entwickelt.

>> Tipp der Redaktion: Alle Personalmeldungen aus der Branche finden Sie gesammelt hier, bleiben Sie auch mit unserem Newsletter immer up to date!