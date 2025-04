Ćurčić de Jong solle daher die Werte von Austrian Standards hochhalten und die Organisation gleichzeitig als innovativ positionieren. „Als Head of Marketing wird er eine enge Zusammenarbeit zwischen dem Marketingteam und den anderen Abteilungen fördern", so Höllinger.

Immerhin verfügt über ein breites Produktportfolio: In seiner neuen Rolle soll Ćurčić de Jong die Transformation von Austrian Standards – inklusive bewährter Produkte und innovativer Services in den Bereichen Standards, Zertifizierungen, Trainings und Lehrgänge sowie Publikationen – am Markt sichtbar machen. Dabei setzt er mit seinem Team auf digitale Marketinglösungen, Content-Marketing und Events.

„Als Head of Marketing bei Austrian Standards ist eines meiner Hauptziele, den neuen Markenauftritt erfolgreich umzusetzen und Austrian Standards als ,Top of Mind‘-Marke in den genannten Bereichen zu etablieren. Der moderne Markenauftritt bildet dabei die Grundlage, um unsere Marke zeitgemäß und innovativ zu positionieren und sie gleichzeitig für die Zukunft fit zu machen“, so Ćurčić de Jong über seine neue Aufgabe.