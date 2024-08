Bei Conti Sanitärarmaturen gibt es seit Anfang August mit Norbert Heupel eine neue technische Leitung. Der 54-jährige Maschinenbauingenieur gilt als ausgewiesener Branchenexperte und war in den vergangenen 30 Jahren bereits in leitenden Funktionen für Grohe, Schulte Duschkabinenbau und Oventrop tätig.



„Ich freue mich sehr, dass wir Norbert Heupel für die Leitung dieser wichtigen Unternehmensbereiche gewinnen konnten. Durch seine langjährige Erfahrung in der Sanitärbranche bringt er wertvolles Know-how in unser Unternehmen ein", so Udo Hilbert, Geschäftsführer Conti Sanitärarmaturen zur Personalie. In den nächsten Jahren wolle man nun das Angebot an Lösungen für die Sanierung, Modernisierung und Renovierung von Bestandsgebäuden weiter ausbauen.