Der Anbieter von intelligenter Gebäudemanagement-Software Planon hat sein Managementteam in der DACH-Region neu formiert: Die langjährigen Planon-Mitarbeiter Marcel Köllner, Daniel Negro und Felix Sippli übernehmen ab sofort die Leitung der Bereiche Services, Sales und SAP-Business. In den neuen Rollen berichten sie an Christopher Brennan, der seit einigen Monaten den Geschäftsbereich EMEA Facilities Central Europe leitet. „Unsere neue Managementstruktur erlaubt es uns, Unternehmen schon ab der Presales-Phase individuell zu betreuen und im Rahmen innovativer Service-Modelle da zu entlasten, wo die Unterstützung gebraucht wird", so Brennan.

