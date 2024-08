TGA: Ihr neues Buch trägt den Titel "Milliardengrab Technischer Vertrieb?“. Können Sie erläutern, was genau dahintersteckt und was die Rolle des technischen Vertriebs eigentlich so entscheidend macht?



Ulrich Dietze: Die Investitionsgüter-Industrie ist eine tragende Säule unserer Wirtschaft. Dem technischen Vertrieb kommt deshalb eine besondere Bedeutung zu. Die Qualität der Ausbildung und die Ausführung in der Vertriebspraxis sind die Basis dafür, dass hervorragende Produkte nicht nur angeboten, sondern schlussendlich auch gekauft werden. "Milliardengrab Technischer Vertrieb?" soll natürlich mit diesem Titel auch provozieren und neugierig machen und es steckt weit mehr dahinter als bloße Kritik. Es ist ein Appell an unsere Unternehmen, sich systematisch um ihr unbewusst verschenktes Vertriebspotenzial zu kümmern.



Was verstehen Sie genau unter verschenktem Vertriebspotenzial?



Dietze: Bei der Mehrzahl aller Tech-Unternehmen besteht ein erhebliches Missverhältnis zwischen den Investitionen in Forschung und Entwicklung, in die Produktion oder in Werbung und Marketing einerseits und den Investitionen in die Optimierung der vertrieblichen Prozesse und Fähigkeiten. Im Ergebnis erzielen diese Unternehmen zwar Sichtbarkeit und Anfragen, aber sie generieren zu wenig Aufträge und zu wenig Nettorendite, gerade in Krisenzeiten. Daher meine Mission: Immer mehr Aufwand in Sichtbarkeit und Anfragen zu stecken, bringt die Vertriebe nicht ans Ziel. Es gilt, insgesamt mehr aus den vertrieblichen Chancen zu machen, die generisch ins Haus kommen oder aktiv angeschoben und dann nicht realisiert werden. Hier wird enorm viel verschenkt.



Lieber ein*e Ingenieur*in mit Vertriebskenntnissen oder ein*e Verkäufer*in mit Ingenieurskenntnissen?



Dietze: In der Regel ist es zielführender, schneller und kostengünstiger, den Aufbau des Vertriebsteams voranzutreiben, indem man fachlich qualifizierte Mitarbeitende, optimalerweise mit einem kommunikativen Grundtalent ausgestattet, zu guten technischen Vertrieblern weiterzuentwickeln. Der Aufbau fachlicher Kompetenz ist je nach Branche und Sparte – zum Beispiel auch in der Gebäudetechnik – ein langwieriger Prozess, der nie ganz zu Ende ist. Mit den vertrieblichen Fähigkeiten verhält es sich zwar im Prinzip ähnlich, auch sie sind immer wieder upzudaten. Dennoch bleiben im Kern die ehernen vertrieblichen Kernkompetenzen, die in geeigneten Ausbildungsformaten immer aufzubauen sind. Entscheidend sind die Akquisitionskompetenz, Beratungskompetenz, Verhandlungskompetenz und Abschlusskompetenz.