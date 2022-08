Nevaris Bausoftware, ein Unternehmen der Nemetschek Group und Anbieter von Bausoftware im DACH-Raum, ist unter neuer Führung: Ruth Schiffmann wurde am 18. Juli zur Geschäftsführerin berufen. Sie blickt auf eine langjährige Erfahrung in leitenden Positionen in der Softwarebranche zurück.



Zuletzt verantwortete sie als Geschäftsführerin das zentral- und westeuropäische Geschäft von Bluebeam, Anbieter von bauspezifischen Softwarelösungen für digitale Zusammenarbeit und Baudokumentation und ebenfalls ein Unternehmen der Nemetschek Group. Schiffmann hat fortan die Geschäftsführung beider Unternehmen inne und soll die Kräfte der Schwesterfirmen stärker bündeln.

Yves Padrines, CEO der Nemetschek Group, freut sich über die Besetzung: „Als passionierte und engagierte Führungskraft kann Ruth Schiffmann bereits eine beeindruckende Erfolgsbilanz innerhalb unserer Gruppe vorweisen. Mich freut es vor allem, dass wir durch die kombinierte Geschäftsführung zweier Marken der Nemetschek nun die Stärken von Bluebeam und Nevaris vereinen."



Als Geschäftsführerin folgt Ruth Schiffmann auf Daniel Csillag, der das Unternehmen bis zum Ende März geleitet hatte. Philip Krause-Heiber, Interim-Geschäftsführer, bleibt in seiner Position als CFOO und Prokurist Nevaris weiterhin erhalten.