Mit dem Energy-Tower erweitert M-Tec sein Portfolio um neue Speicherlösungen für kleinere Gewerbebetriebe, Büro- und Verwaltungsgebäude und die Landwirtschaft. Das oberösterreichische Unternehmen hat das modulare System gemeinsam mit dem ebenfalls in Oberösterreich angesiedelten Experten für Batterietechnologien Miba entwickelt. Während Miba die speichertechnologische Basis geliefert hat, brachte M-Tec seine Expertise aus den Bereichen Systemintegration, Wechselrichtertechnologie und Energiemanagement in die Produktentwicklung ein.

Der in Österreich produzierte Batteriespeicher mit bis zu fünf Einzeltürmen ermöglicht Kapazitäten zwischen 32,3 und 230,5 Kilowattstunden. Dank seiner Skalierbarkeit und Systemkompatibilität kann der Energy-Tower bestehende Energiekonzepte erweitern und die Nutzung erneuerbarer Energien optimieren. M-Tec hat die Lösung sowohl für die Nachrüstung bestehender PV-Anlagen als auch für den Einsatz in Neuanlagen konzipiert. Ausgestattet mit dem Energiemanagementsystem Energy Hero, das PV-Anlagen, Speicher, Wärmepumpen und E-Ladestationen automatisch steuert, verteilt die neue Speicherlösung die Lasten, optimiert den Eigenverbrauch und glättet die Lastspitzen. M-Tec wird die Neuheit erstmals Anfang Mai auf der internationalen Fachmesse EM-Power in München präsentieren.

>> Immer up to date mit Meinungen und News aus der Branche sein? Abonnieren Sie unsere Newsletter: Ob wöchentliche Übersicht, Planer*innen-Newsletter oder Sanitär-Trendletter – mit uns bleiben Sie informiert! Hier geht’s zur Anmeldung!