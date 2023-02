Die österreichische Astrologin Gerda Rogers – vielen vielleicht von ihrer Radiosendung "Treffpunkt Sternstunden auf Ö3 bekannt – sieht auch ihre eigene Zukunft ganz genau: Ab Herbst heizt sie ihr Haus in Baden bei Wien mit einer Wärmepumpe von Ochsner. Zudem ist sie ab sofort Werbegesicht für den österreichischen Wärmepumpenhersteller.



„Ich wollte meine Heizkosten senken und zudem etwas für die Umwelt tun. So kam ich schnell zum Ergebnis: Die Gasheizung muss gehen und dafür eine Wärmepumpe ins Haus", erklärt Rogers. Es wurde eine Ochsner Air Hawk 518 bestellt. Die Luft/Wasser-Wärmepumpe eignet sich auch für den Einsatz in Bestandsimmobilien.



Durch den zunächst reinen Kundenkontakt sei dann die Idee einer Kooperation entstanden: Warum die Themen "Zukunft in den Sternen" und "Zukunft im Heizraum" nicht zusammenbringen? Diese Überlegung hat mittlerweile handfeste Formen angenommen. Ab sofort wird Gerda Rogers als Testimonial das Unternehmen repräsentieren – auf den Social Media-Kanälen von Ochsner mitmischen, Anfang März am Stand des Wärmepumpenherstellers auf der Welser Messe auftreten und ab Herbst unter dem Motto „Günstige Heizkosten stehen nicht in den Sternen, sondern bei mir Zuhause“ sowohl in Radio-Spots auf Ö3 zu hören sowie landesweit auf Plakaten zu sehen sein.