„Mit den steigenden Energiepreisen wird auch Solarwärme wieder beliebter, vor allem bei Großanlagen. Solaranlagen fürs Eigenheim sind kurzfristig lieferbar und in ein bis zwei Tagen montiert. Doch das Solarpotenzial ist noch bei weitem nicht ausgeschöpft, da braucht es Weichenstellungen, um eine Solarwende in Gang zu setzen“, ruft Roger Hackstock, Geschäftsführer Verband Austria Solar, auf. „Auch bei Pellets gab es 2022 einen Rekord bei der Installation neuer Heizungen. Eine Investitionswelle in neue Pelletieranlagen ist im Gange und wird die Versorgung langfristig absichern“, ergänzt Christian Rakos, Geschäftsführer von proPellets Austria. Die Verbände pochen außerdem gemeinsam auf das Erneuerbare Wärmegesetz (EWG) als gesetzliche Basis, um dem Markt langfristige Sicherheit zu bieten.

Die genauen Zahlen werden im Rahmen der Welser Energiesparmesse präsentiert, bei uns lesen Sie dazu bald mehr!