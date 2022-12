„Johannes Huber-Grabenwarter hat in den vergangenen Jahren in seiner Funktion als Odörfer-Vertriebsleiter Können, Professionalität, Mut und Weitblick bewiesen. Ich bin überzeugt, dass wir mit ihm eine exzellente Nachfolge für die Leitung von Odörfer haben. Gerade in Zeiten, die von Umbrüchen gekennzeichnet sind – Stichwort hohe Energiekosten und steigende Nachfrage nach erneuerbaren Energien – braucht es verlässliche Führungspersönlichkeiten wie Johannes Huber-Grabenwarter“, lobt Moser.

Der gebürtige Steirer und dreifache Familienvater Johannes Huber-Grabenwarter war nach einem Wirtschaftsingenieurwesen- und Maschinenbaustudium an der Grazer TU unter anderem bei den Unternehmen Hilti und Purmo Group (vormals RettigICC) in leitenden nationalen und internationalen Vertriebs- und Marketingpositionen tätig, bevor er zu Odörfer kam. „Ich freue mich darauf, gemeinsam mit allen Mitarbeitenden unseren erfolgreichen Weg konsequent fortzusetzen", so Huber-Grabenwarter.