Der VIZ Trendkongress gibt auch 2022 als Fixpunkt im Herbst einen Einblick in die Branche und ihre Entwicklung. Mit etwa 100 Teilnehmenden war der Kongress so gut besucht wie noch nie. Obmann Markus Riedl begrüßte in Brunn am Gebirge und eröffnete mit einer Neuheit für das nächste Jahr: Die VIZ Infodays werden 2023 als Roadshow an vier Standorten in die Nähe der Kund*innen kommen. Darüber hinaus gab es Einblicke in die jährliche VIZ Trendstudie.