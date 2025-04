Über interdisziplinäre KI-Konzepte für Gebäude von morgen referierte etwa Absolventin Theresa Kohl, CEO der DiLT Analytics, Anbieter von Softwarelösungen für intelligente Gebäude und Energiesysteme. Ein interdisziplinärer Ansatz zwischen Softwaretechnologie, Data Science und Gebäudetechnik sei entscheidend, so die Expertin.

In der Entwicklung vertrauenswürdiger KI-Lösungen stecke viel Potenzial zur Optimierung komplexer Gebäudebetriebe. Bestätigt werde der Erfolg von Machine Learning in Kombination mit symbolischer KI durch Forschungsergebnisse aus 19 Projekten. Eines davon, das Projekt Self2B zur Betriebsoptimierung für große Nichtwohngebäude ermöglicht skalierbare Fehlererkennung und -diagnose für HLK-Systeme und wurde in Zusammenarbeit mit der Bundesimmobiliengesellschaft durchgeführt.

>>> FH Burgenland setzt auf intelligente Gebäudetechnik

Auch Christian Heschl, Studiengangsleiter des Masterstudiengangs Gebäudetechnik und Gebäudemanagement an der Hochschule Burgenland sammelte in Lehre, Forschung und Zusammenarbeit mit Wirtschaftspartnern in den letzten Jahren viel Erfahrung in der Arbeit mit KI-Technologien. Als Beispiele aus der Praxis referierte er über die Berechnung des COP-Wertes (Coefficient of Performance) einer Wärmepumpe oder die Analyse der Taktung von Anlagen.

Heschl zeige sich davon überzeugt, dass der richtige Einsatz von KI einen niederschwelligen Zugang zu komplexen Datenauswertungen und -verarbeitungen schafft. KI-Agenten vereinfachen darüber hinaus die Überwachung und Optimierung von Gebäudesystemen und ermöglichen somit effizientere und nachhaltigere Betriebsprozesse. Schlussendlich würden innovative Technologien interdisziplinäre Zusammenarbeit fördern und das Nachhaltigkeitspotenzial moderner Gebäude maximieren.