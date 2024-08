Optiml will also die Vielzahl der Optionen abbilden, die für einzelne Energieberater*innen in der Regel zu komplex sind – und vor allem sind sie automatisiert verfügbar. „Wir machen diese Komplexität beherrschbar“, sagt Nico Dehnert. Der Ansatz ist nicht nur deshalb revolutionär, weil er Funktionalitäten der Künstlichen Intelligenz für die Immobilienbranche nutzbar macht: Er schlägt auch eine Digitalisierungs-Schneise in eine ansonsten wenig digitalisierte Branche.





>> Tipp der Redaktion: Über Zukunftstrends und innovative Projekte lesen Sie in unserem Planerjahrbuch 2024 (inklusive Firmenindex)



Dehnert: „Es gibt neben dem Immobiliensektor kaum einen Wirtschaftssektor, der noch weniger digitalisiert ist, außer vielleicht Baustoffe selbst.“ Deshalb sieht er Optiml auch nicht in Konkurrenz zu anderen Software-Anbietern – sondern als Lösung für jene, die primär Excel nutzen und andere Daten in fragmentierten Systemen liegen haben. Das zusammenzuführen und Lösungsvorschläge für die Sanierungsstrategie zu machen, ist der USP von Optiml.