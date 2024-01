Erfolgreich installiert und ans Laufen gebracht wurde die Solaranlage nach langjähriger Planung von Winkelmann Erneuerbare Energien (WEE). Neben Reflex Winkelmann wird die Anlage auch Winkelmann MSR Technology und Winkelmann Powertrain Components zur Nutzung von Eigenstrom dienen. Dank ihrer Leistung von drei Megawatt kann die neue PV-Anlage etwa 30 Prozent des Energiebedarfs an der Gersteinstraße abdecken. Der restliche Strombedarf soll ab 2024 durch den Bezug von zertifiziertem Grünstrom gedeckt werden.



Insgesamt setzt sich die PV-Anlage aus rund 6.000 einzelnen bifazialen Solarmodulen, 20 Wechselrichtern und 3.000 Freilandtischen zusammen. Sie wurde in das eigene Ringnetz eingespeist – mit einem direkten Übergabepunkt bei Reflex. WEE- Geschäftsführer Tobias Meßmann erklärt: „Dank dieser intelligenten Infrastrukturlösung kann der erzeugte Strom direkt vor Ort genutzt werden."

Über die neue Anlage hinaus stehen die Pläne für 2024 bereits fest: Eine weitere Anlage und Einspeisung von 8,5 Megawatt sollen folgen. Darüber hinaus soll in der Ahlener Gersteinstraße im kommenden Jahr eine Windkraftanlage mit 4,5 Megawatt an den Start gehen. Und auch für 2025 sind neue Projekte in puncto erneuerbare Energien bereits angedacht, wie das Unternehmen informiert.