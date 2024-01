Das Land Steiermark will dem Heizungstausch einen Boost verpassen und setzt dafür nun verstärkt auf die Sonne – nicht nur für die Stromerzeugung via Photovoltaik, sondern auch für die Wärmegewinnung mittels Solarthermie. Um beim Solarausbau Tempo zu machen, starten das Land Steiermark, die steirischen Installateur*innen und der Verband Austria Solar die neue Informationsoffensive „Doppeltsolar“.



2023 hat Ursula Lackner, steirische Landesrätin für Klimaschutz und Umwelt, die Förderung für Solarthermie-Kollektorflächen auf von 150 Euro auf 300 Euro pro Quadratmeter verdoppelt. Denn die Solarthermie gilt nicht nur ein wichtiger Baustein der notwendigen Wärmewende, im Vergleich zu anderen Technologien liegen auch 75 Prozent der Wertschöpfung, die eine Investition auslöst, in Österreich. „Damit leisten wir mit dem Sonnenkraftausbau auch einen wichtigen Beitrag für zukunftssichere Arbeitsplätze in Österreich“, so Lackner.

