TGA: 2023 ist bereits in vollem Gange. Was steht für Reflex Österreich dieses Jahr an?

Alexander Sollböck: Wir gehen stark in die Bereiche Effizienz, Komfort und auch Plug-and-Play-Lösungen für Anlagenbauer*innen, Installateur*innen, aber natürlich auch für Planer*innen. Außerdem beschäftigen uns Themen wie gesamtheitliche Lösungen oder auch Heizen, Kühlen und alles, was dazugehört. In Europa werden wir in Zukunft wahrscheinlich mehr kühlen als heizen und dem wollen wir positiv mit unseren Produkten begegnen.



Dafür spricht auch, dass wir uns in den letzten vier Jahren im Umsatz enorm weiterentwickelt haben und nicht nur dort, sondern auch in der Stückzahl. Wir haben mittlerweile auch eine hohe Ausschreibungsquote. All das ist nur dank eines super Teams möglich, das muss man immer wieder herausheben, weil es nicht selbstverständlich ist.



Welche Lehren ziehen Sie speziell aus dem vergange­nen Jahr?

Sollböck: Wir hatten Höhen und Tiefen. Zuerst gab es Corona, dann den Krieg und damit Probleme, Produkte zu bekommen. Vorlieferanten sind ausgefallen, die Preise sind durch die Decke gegangen. Jetzt gab es eine kurze Entspannung, aber der Stahlpreis geht wieder nach oben. Es gibt also noch Herausforderungen.



Wir haben einen sehr überhitzten Markt, gerade im Bereich Speicher. Alle wollen raus aus Öl, raus aus Gas, das wird uns in gewissen Bereichen hart treffen, aber wir sind gut gerüstet. Wir haben zwar nicht die Kapazitäten, die momentan gefragt werden, aber die hat aktuell niemand. Ich glaube übrigens auch nicht an die Regierungsdevise „Kesseltausch und alles ist gut“. Wir müssen über ganzheitliche Lösungen nachdenken.