Reinhard Redner ist nach sechs Jahren wieder zurück bei Holter: Reder arbeitete zuvor 27 Jahre lang im Vertrieb des Großhändlers mit Stammsitz in Wels. 2016 kam dann der Wechsel zur Frauenthal, seither war er auch bei Sanitär Heinze und Stein & Co. tätig. Zurück bei Holter wird Reder die Koordination von Projekten in den Bereichen Vertrieb und strategischer Einkauf übernehmen.



