Die Holter-Gruppe setzt ihren strategischen Expansionskurs fort. Am 21. August erfolgte der symbolische Spatenstich für das neues Verteilzentrum im nördlichen Burgenland. Rund 1,5 Mio. Euro investiert der Sanitär- und Heizungsgroßhändler in den neuen Standort.



Das kürzlich von Holter erworbene Grundstück, das sich im östlichen Teil der Gemeinde Müllendorf befindet, erstreckt sich über eine Fläche von 3.085 Quadratmetern. Auf einer Grundfläche von 540 Quadratmetern wird das Zentrum in Stahlbauweise mit Sandwichpaneelen errichtet. Die Fertigstellung des Verteilzentrums ist für den 22. Dezember 2023 geplant. Acht LKW-Rampen sollen einen effizienten Warenfluss sicherstellen, auch eine Photovoltaikanlage mit einer Kapazität von 28,1 Kilowatt wird errichtet.



>> Immer up to date mit Meinungen und News aus der Branche sein? Abonnieren Sie unsere Newsletter: Ob wöchentliche Übersicht, Planer*innen-Newsletter oder Sanitär-Trendletter – mit uns bleiben Sie informiert! Hier geht’s zur Anmeldung!



„Holter ist mit über 900 Mitarbeitenden ein bedeutender Arbeitgeber in Österreich und Bayern. Dies ist ein weiterer Schritt in der kontinuierlichen Entwicklung des Unternehmens im Osten Österreich", unterstreicht Holter Geschäftsführer Markus Steinbrecher. Mit dem neuen Verteilzentrum könne man nicht nur besser auf die Installations-Partner eingehen, sondern auch „Dank kürzerer Transportwege und der Nutzung eines modernen und umweltfreundlichen Fuhrparks nachhaltiger handeln", ergänzt Lukas Vormair, Ressortleiter Logistik. Der Standort werde künftig die Gebiete Burgenland und östliches Niederösterreich bedienen.