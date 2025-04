Es wird wohl auf eine österreichische Lösung hinauslaufen: Die KIM-Verordnung war zu streng, aber nötig - also empfehlen wir, in Zukunft in der Praxis nicht so streng zu sein, aber in der Theorie streng zu bleiben. Oder, mit anderen Worten: "Tuts bitte nicht so heiß essen wie gekocht werden muss".

Ältere unter uns werden sich an den legendären Polizeipräsidenten Pilch aus der Serie Kottan erinnern, der sich - ein running gag, auf den ich als Kind immer mit großer Vorfreude gewartet habe - in jeder Folge die Lippen an einer Tasse zu heißen Kaffees verbrannte. Und die Sekretärin, die ihm den Kaffee gebracht und aufs Verbrennen gewartet hatte, sagte in feinstem Wienerisch und zum Gaudium der anwesenden Kollegen jedesmal "koid kochn kaun i ned", was auch für Nicht-Wiener*innen recht leicht als Hinweis darauf zu dechiffrieren war, dass die Zubereitung von Kaffee nun mal Hitze benötigt und er sich nicht so anstellen solle.

Es passiert beides gleichzeitg: KIM ist tot - lang lebe KIM! Schrödingers Kreditvergabe ist unter uns. Vielleicht kühlt sie ja ab, bis wir am Immobilienkredit nippen wollen.