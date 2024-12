Erwartungsgemäß positiv fallen die Rückmeldungen der Branche zum Auslaufen der Verordnung aus. WKO-Spartenobfrau für Gewerbe und Handwerk Renate Scheichelbauer-Schuster sieht damit jahrelange Forderung erfüllt sowie ein positives Signal für den Aufbau und Erwerb von Eigentum. „Das ist eine gute Nachricht für die Baubranche und alle nachgelagerten Bereiche, die sich jetzt schon sehr lange in einer höchst schwierigen Konjunkturlage befinden“, so Scheichelbauer-Schuster. Damit werde ab 2025 ein Impuls gesetzt, um die Talsohle speziell im Wohnbau zu überwinden.

Dem schließt sich auch der WKO-Generalsekretär Karlheinz Kopf inhaltlich an. „Die KIM-Verordnung stellte in den vergangenen Jahren eine dermaßen hohe Hürde für den Erwerb von Wohneigentum dar, dass der Wohnungsneubau am Zusammenbrechen war“, so Kopf. Unter dem Stillstand am Wohnungsneubau hätten neben den bau- und kaufwilligen Bürger*innen, dem Baugewerbe und der Immobilienwirtschaft auch weitere Wirtschaftszweige gelitten, für die es in der angespannten wirtschaftlichen Situation nun zu einem Aufatmen kommen könne.