Die FläktGroup bietet im Frühsommer wieder Know-how rund um Montage, Inbetriebnahme und Service von neuen und bestehenden Klimageräten und Wärmepumpen von Mitsubishi Electric an. Die Wärmepumpenschulungen und das zugehörige Teilnehmerzertifikat werden von der European Heat Pump Association (ehpa) auch als Fortbildung anerkannt.



In dererhalten Installateur*innen und Monteur*innen einen Einblick in die Montage und Inbetriebnahme von Split- und Multisplit Klimaanlagen der M- und Mr. Slim-Serie. Vormittags liegt der Fokus auf der Vorstellung der Gerätetechnik, Montagemöglichkeiten sowie der Elektroverkabelung. Der Nachmittag widmet sich der Gerätemontage, der Verlegung von Kältemittelleitungsverarbeitung sowie der Inbetriebnahme-Vorbereitung.Dieist für Kälteanlagenbauer*innen konzipiert und schult ebenfalls zur M- und Mr. Slim-Serie. Der Vormittag widmet sich der Gerätetechnik, der Bestimmung von Kältemittelfüllmengen sowie der Elektroverkabelung und Störungsfindung der M-Serie. Am Nachmittag steht die Mr. Slim-Serie im Fokus.Die Schulung rund umrichtet sich an Monteur*innen, Kundenberater*innen und Ausführende und behandelt die Auswahl und Auslegung von Wärmepumpen in Neubauten und Sanierungsprojekten.