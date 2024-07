Den Erfolg aus Deutschland, wo der Branchentreff bereits elf Mal an wechselnden Standorten mit durchschnittlichen Teilnahmezahlen von etwa 400 - 700 Fachbesucher*innen umgesetzt wurde, wollen die Veranstalter nun auch nach Österreich bringen. „Wir möchten damit auch in Österreich einen Nerv treffen und auch grenzüberschreitende Kooperationen und Geschäfte fördern,“ erklärt Thorsten Rätzke vom Organisationsteam. Er freue sich, dass viele Stamm-Aussteller „sofort Feuer und Flamme dafür waren, in Salzburg mit an Bord zu sein und gemeinsam die Branchentreff-Geschichte weiterzuschreiben.“ Der Branchentreff rechnet mit etwa 300 Fachbesucher*innen bei der ersten Veranstaltung in Salzburg.

Das Konzept zielt darauf ab, die Besucher*innen von der Optimierung von Margen bei der Beschaffung über kurze Wege im After-Sales-Service bis hin zum Kontakt zu einem persönlichen Ansprechpartner auf Entscheider-Ebene zu unterstützen. „Im persönlichen Gespräch liegt ein großes Potenzial – angefangen bei individueller Preisgestaltung oder in Bezug auf Liefer- und Zahlungskonditionen“, so Rätzke. 1.200 m² Fläche stehen für das Event zur Verfügung, 350 m² davon sind Standfläche.



Die Veranstaltung ist kostenlos und richtet sich an ein Fachpublikum aus Architekt*innen, Badplaner*innen, Fachhandwerker*innen, Badstudios, Inneneinrichter*innen und SHK-Lehrlinge. Um teilnehmen zu können, ist eine Online-Registrierung notwendig. Organisiert wird der Branchentreff Direkt von den Unternehmen Avenarius Bad. Funktion. Design, fima Carlo Frattini Spa, HSK Duschkabinenbau und Badtechnik Mauersberger.