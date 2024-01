In Deutschland seit 2016 etabliert, wagt der Branchentreff "DIREKT – Bad . Heizung . Service" jetzt den Schritt nach Österreich. Der erste Termin findet am 25. September im Salzburger Airport Terminal 2 statt – die Veranstalter sprechen davon, frischen Wind in die SHK-Branche bringen zu wollen.



„Diesen Schritt haben wir uns schon lange gewünscht und jetzt war einfach der perfekte Zeitpunkt“, erklärt Falko Mauersberger, Mit-Organisator des Events, den Schritt Richtung Österreich. „Unsere Besucher*innen haben uns immer wieder gespiegelt, dass so ein einzigartiges Konzept in Österreich bislang für unsere Branche fehlt." Für die Aussteller sei Österreich ebenfalls ein „höchst interessanter" Markt.



Der Clou am Branchentreff: An wechselnden Orten treffen Aussteller, Handwerker*innen und Servicepartner aufeinander. Auch Dienstleister und Ausrüster zeigen ihr Angebots-Portfolio und informieren zu Trends und Produkten. „Bei uns steht der direkte Draht zwischen Ausstellern und Besucher*innen im Fokus. Das unterscheidet uns von standardisierten und ja doch oft anonymen Messen“, erläutert Mauersberger.