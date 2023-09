TGA: Sie sind Experte in der Planung von Privatbädern, aber genauso in der Gestaltung von Schauräumen. Auf welchen Bereich legen Sie Ihr Hauptaugenmerk?



Alexander Leopold: Das hängt alles zusammen. Die Kund*innen holen sich die Inspirationen für ihre Bäder in den Schauräumen und Prospekten. Also gestalte ich Privatbäder in den jeweils aktuellsten Einrichtungstrends. Gleichzeitig ändern sich auch die Benutzungsgewohnheiten der Kund*innen in ihren Bädern – diese Informationen verwerte ich wieder in den Entwürfen für die Badausstellungen. So schließt sich der Kreis.



Denken wir zunächst an die Schauraumgestaltung, in Ihrer Referenzliste finden sich das Who is Who der Sanitärindustrie, aber auch zahlreiche Standorte mittelständischer Installateure, wie zum Beispiel die Unternehmen Marcik oder Günther. Worin liegen die besonderen Herausforderungen bei der Planung eines Schauraums?



Leopold: Zuerst muss geklärt werden wofür der Schauraum eingesetzt wird. Bei Fa. Marcik ist die Ausstellung hundertprozentig auf persönliche Beratung ausgerichtet. Das einzige komplette Ausstellungsbad ist dem Thema Licht im Bad gewidmet. Alles andere sind vergleichende Einzelprodukt-Darstellungen. Bei Fa. Günther hingegen ist die Ausstellung in Themen gegliedert und für die selbständige Information des Kund*innen konzipiert. Die Komplettbäder dort sind jeweils einem Sanitärhersteller zugedacht. Großhändler haben wiederum Ausstellungen mit besonders vielen Komplettbädern zur Inspiration der Kund*innen. Die große Aufgabe bei allen Arten von Schauräumen ist aber die Schaffung von Blickachsen und Viewpoints für die Kund*innen UND die Beratenden. Kund*innen sollen mittels ihrer eigenen Neugierde durch den Raum geführt werden und Beratende wollen stets den Überblick behalten.



Welche Arbeit war für Sie ein besonders anspruchsvolles/spektakuläres Projekt?

Leopold: Da ich bei allen Projekten stets an die Grenzen des Möglichen gehe ist immer das aktuellste Projekt das spannendste. Das ist von der Größe unabhängig. Und je mehr Vorgaben und Einschränkungen für die Planung existieren umso interessanter wird sie. Bei den GROHE live! Centern in Wien und Moskau gab es sehr strikte Vorgaben seitens des Corporate Design. Trotzdem fand ich noch kreative Schlupflöcher und habe in beiden Fällen überraschende Lösungen erarbeitet.