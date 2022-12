"Nachhaltiges und effizientes Bauen und das aber sicher", lautet das oberste Anliegen des Europa Forum Gebäudetechnik (EUFOB). Im November fand die erste Veranstaltung in Linz, eröffnet durch den oberösterreichischen Landtagspräsidenten Peter Binder und EUFOB-Präsidenten Karl Egger, statt. Gemeinsam mit den Partnern wie dem Zivilschutzverband, Wings for Life, Bussines upper Austria, Schankserviceverband, TGA/WEKA Industrie Medien und dem ÖFR Lüftungsverband, entstand ein buntes Auditorium. Ein schöner Nebenaspekt: Alle Teilnahmeeinnahmen gingen an die Organisation Wings for Life.



Etwa 150 Teilnehmende folgten dem Ruf des EUFOB und lauschten der Moderation von

Kati Hochhold, die durch das Vortragsprogramm unter dem Vorzeichen „Sicherheit“ führte. Die „sichere Bereitstellung von sauberer Luft und Trinkwasser“ wurden in launigen Vorträge präsentiert:

Krisensichere Infrastruktur für unsere Sicherheit in Amtsgebäuden

von Gesetzen, Verordnungen und Normen unter dem Druck der Kosten und

Nachhaltigkeit

, Projektleiter und Planung ÖBA Land NÖ: Im Dschungel von Gesetzen, Verordnungen und Normen unter dem Druck der Kosten und Nachhaltigkeit Remus Marasoiu , Präsident des österreichischen Fachverbandes für Raumlufttechnik: Lufthygiene & Lüftungsanlagen – Das ungeliebte Kind der Gebäudetechnik

, Präsident des österreichischen Fachverbandes für Raumlufttechnik: Lufthygiene & Lüftungsanlagen – Das ungeliebte Kind der Gebäudetechnik Mag. Manfred Pick, Richter und Vorsteher des Bezirksgerichtes Feldkirchen: Haftungsrisiko Gebäudebetreiber*innen

