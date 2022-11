Das EUFOB (Europa Forum Gebäudetechnik & -bau) feiert am 23. November eine Premiere und richtet sein erstes "EUFOB Lobby Symposium" in die voestapline Stahlwelt aus. Dabei steht das Thema „Luft- und Wasserhygiene in Gebäuden; Auswirkung durch die pandemiebedingte Nutzung“ im Mittelpunkt.



Das Forum will eine neutrale Plattform rund um das Thema Trinkwasserversorgung und Trinkwasserhygiene sowie der Lufthygiene in Gebäuden schaffen und so die Reichweiten und Botschaften der Themen erhöhen. In diesem Rahmen finden Vorträge bzw. Diskurse von und mit Expert*innen der Branche statt.



Das Event wendet sich an Entscheidungsträger*innen kommunaler sowie betrieblicher Gebäude sowie Planer*innen und Architekt*innen von Hotel-, Veranstaltungs-, Wohnungs- und Betriebsgebäuden. Die Kostenbeteiligungen werden an die Wings for Life – Stiftung für Rückenmarksforschung gespendet. Für 2023 ist bereits ein weiterer Termin am 27. April ausgeschrieben.



Zur Anmeldung: www.gebaeudetechnik-bau.eu./...