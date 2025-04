Berufsbegleitende Studien sind an der Hochschule Burgenland keine Seltenheit. Eine Zusammenarbeit mit der Siemens AG Österreich ergänzt nun auch die Möglichkeit eines ausbildungsintegrierten Studiums. Studierende des berufsbegleitenden Bachelorstudiengangs Gebäude- und Energietechnik können so parallel bei Siemens eine Spezialisten-Ausbildung in Automatisierungstechnik absolvieren, an Projekten mitarbeiten und sind dabei Teilzeit angestellt. Die Kooperation ist im aktuellen Studienjahr erstmals möglich.

Der Hochschul-Standort Pinkafeld gilt seit 30 Jahren als Kaderschmiede für Gebäudetechnik. „Die Zusammenarbeit mit Unternehmen im Rahmen von Projekten, Exkursionen oder auch wissenschaftlichen Arbeiten ist für uns als Hochschule enorm wichtig, um den Bezug zu aktuellen Fragestellungen und Bedürfnissen des Sektors aufrechtzuerhalten", betont Studiengangsleiter Werner Stutterecker den Stellenwert der Kooperation mit Siemens.