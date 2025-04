Ich gebe zu, der Brief von 2018 war vielleicht ein Haucherl polemisch. Ich glaube aber, dass es diesbezüglich durchaus mit einigen Branchenkollegen Übereinstimmung gibt und dass die Inhalte diskussionswürdig sind, wenn wir – so wie es derzeit an der Tagesordnung ist – den Fachkräftemangel und die fehlenden Handwerker-Hände beklagen. Das bringt mich zu der am Anfang versprochenen Auflösung, warum ich mir aktuell gerade wieder Gedanken über das Thema mache.

Im Herbst 2024 hatte ich einen Lehrling bei der Lehrabschlussprüfung. Er hat bestanden, an sich ein Anlass zur Freude. Syrischer Staatsbürger, über 30, mehrere Kinder, geförderte Kurzlehre – so viel zu den Eckdaten, mehr Details möchte ich aus Gründen des Personenschutzes nicht veröffentlichen. Jedenfalls hat er mir zwei Tage nach der LAP erklärt, dass die kollektivvertragliche Entlohnung für ihn nicht ausreicht, weil er bei einer Anstellung ja auch die Befreiung vom Kindergartengeld, von der GIS, von der Rezeptgebühr und so weiter verliert. Alleine das würde mindestens 400 Euro netto im Monat ausmachen, die er mehr verdienen muss, damit das Arbeiten für ihn und seine Familie auch Sinn macht. Er hat also das Dienstverhältnis beendet und sich beim AMS arbeitslos gemeldet.

>> Immer up to date mit Meinungen und News aus der Branche sein? Abonnieren Sie unsere Newsletter: Ob wöchentliche Übersicht, Planer*innen-Newsletter oder Sanitär-Trendletter – mit uns bleiben Sie informiert! Hier geht’s zur Anmeldung!

Also habe ich wieder nach Lehrlingen zu suchen begonnen. Von den Bewerbern ohne Vorbildung und ohne Sprachkenntnisse will ich gar nicht erzählen, diese Herausforderung ist in Wien jedem Unternehmer bekannt. Dann hatte ich vor Weihnachten ein Bewerbungsgespräch mit einem wechselwilligen Lehrling im 2. Lehrjahr und seiner Mutter. Gutes Auftreten, gutes Deutsch, also machte ich ihm das Angebot, im neuen Jahr am 8. Jänner bei mir anzufangen. Das ließ ihn zögern, denn – so stellte sich heraus –, es war im Jänner bereits ein Urlaub gebucht, weil er ja jetzt Zeit dafür hat; gefolgt von der Ablehnung des Angebots seinerseits, es sei ihm jetzt doch zu kurzfristig.

Ich bin mir zum wiederholten Mal in meiner Unternehmerlaufbahn wirklich nicht mehr sicher, ob ich noch einen Lehrling ausbilden möchte. Das würde ich gerne zur öffentlichen Diskussion stellen: Denn nur theoretisch über den Fachkräftemangel zu sprechen, ist mir zu wenig. Reden wir über die praktischen Erfahrungen von uns Ausbildenden!