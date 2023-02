Neues Haustechnik Key Account-Team bei Stiebel Eltron: Seit Juni 2021 ist Herbert Moser (49) für die Betreuung des Sanitär- und Elektrogroßhandels beim Anbieter für Haustechnik und Erneuerbare Energien zuständig. Robert Mach (56) ist seit Jänner 2022 neuer Partner an seiner Seite. Während Mach zukünftig für die Betreuung in den Regionen Wien, Niederösterreich und Burgenland verantwortlich ist, übernimmt Moser die Bundesländer Oberösterreich, Salzburg, Steiermark, Kärnten, Tirol und Vorarlberg.



Mach ist gelernter Großhandelskaufmann und seit 1990 im Außendienst tätig. Er ist ausgewiesener Experte für den Bereich Warmwasserspeicher – mit einer mehr als 16-jährigen Berufserfahrung in diesem Gebiet. Zuletzt war er zwölf Jahre bei Austria Email tätig, unter anderem auch als Verkaufsleiter. Moser (49) schloss seine Lehre als Elektromechaniker bei der Firma EBG in Linz ab. Seit 1997 ist er in der Heizungs- beziehungsweise Wärmepumpenbranche tätig, zunächst als Kundendiensttechniker bei Viessmann, anschließend im Verkauf.