Sustano Duschwannen aus DuraSolid® Nature verfügen über eine hohe Oberflächenhärte und –dichte, wodurch sie vergleichsweise unempfindlich gegenüber Beschädigungen und Verschmutzungen sind. Zur Reinigung der Oberfläche genügt ein weiches Tuch in Kombination mit warmem Wasser oder Standard-Haushaltsreiniger. Die porenfreie Oberfläche kreiert ein edles Finish sowie ein angenehm warmes, sympathisches Hautgefühl. Bei Mattfarben wirkt die Fläche samtig, bei Glanzfarben eher glatt. Die flache, leicht zu reinigende Ablaufabdeckung mit Gitterstruktur in Duschwannenfarbe ist optisch wie haptisch unauffällig in die Duschwannen eingelassen. Optional ist die Abdeckung auch in Edelstahl erhältlich.