TECE on Tour: Das sind die nächsten Stopps

Seit Mai 2022 ist TECE mit Showroom durch ganz Österreich unterwegs. Bestückt mit einer Auswahl an Lösungen bietet dieser die Möglichkeit, Kund*innen alle Produktfeatures zu präsentieren. Auch den neuen Ax-Effekt von TECE gibt es dabei zu entdecken: Das neue Rohrsystem TECElogo-Ax bietet eine axialverpresste Schiebehülsentechnik ohne Kalibrieren, Aufweiten und O-Ringe. Die Installation geschieht ohne Presswerkzeug und ist daher zeitsparend.



Um TECE ON TOUR mit allen Insights live zu erleben wird um eine Terminvereinbarung gebeten. Bei den Open Door Events gibt es neben den Produkthighlights auch Verköstigung mit Burger & Co.